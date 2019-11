Juan Jesus non ha convinto il tecnico della Roma Paulo Fonseca e a gennaio potrebbe essere ceduto.

Le pretendenti al difensore brasiliano non mancano, sia in serie A che in Spagna (con la Liga che sembra la destinazione più probabile), ma c’è un problema di fondo: l’ex calciatore dell’Inter percepisce 2.5 milioni di euro a stagione. A queste condizioni non è facile trovare una soluzione.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 14:44