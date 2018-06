Judo: 41 azzurri in gara a Madrid

E' una partecipazione eccezionale e, forse, anche da record quella che si registra per la Continental Open a Madrid, in programma domani, sabato 2, e domenica 3 giugno.

Risultano iscritte infatti, ben 50 nazioni per un totale di 449 atleti, numeri che, se confermati, sarebbero inferiori nel 2018 soltanto a due Grand Slam, Parigi (71 nazioni) e Dusseldorf (65).

Il grande interesse per l'appuntamento madrileno potrebbe essere determinato dal fatto che il punteggio rimane 'attivo' per l'intera qualificazione olimpica, ma e' vero anche che il primo posto nell'Open vale un settimo della vittoria in un Grand Prix ed un decimo di quella nel Grand Slam. Cio' non impedisce a molti atleti top ranking di essere presenti a Madrid per con l'obiettivo di verificare la condizione o fare un test nella categoria superiore. Un test importante e' anche quello riservato agli arbitri che sosterranno l'esame per la qualifica IJF A.

Per l'Italia saranno presenti (a partecipazione libera) ben 41 atleti e fra questi ci sono anche tre che hanno partecipato ai campionati d'Europa, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito e Christian Parlati.

