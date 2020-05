Julio Cesar e l'addio all'Inter: "Sarei rimasto per sempre"

Julio Cesar torna a parlare di Inter in collegamento video con 'Sky Sport'. E afferma a chiare lettere che la sua intenzione era quella di non svestire la maglia nerazzurra, anche a costo di perdere la maglia da titolare.

"Fosse dipeso da me, sarei rimasto fino al termine della mia carriera – ha rivelato il portiere del Triplete -. Sono però successe alcune cose che non ho ben capito. Il mio rispetto per la società è comunque sempre rimasto grandissimo per tutto quello che mi avevano dato. Perciò ho accettato quella decisione".

Il brasiliano si è anche commosso dopo aver ricevuto un videomessaggio di Giulio Nuciari, che ai tempi della sua permanenza in nerazzurro fu il preparatore dei portieri: "Mi emoziono perché non lo vedo da tanti anni e tutto quello che ho vinto lo devo a lui. Venne personalmente a Verona per spiegarmi di che cosa aveva bisogno Mancini e ha creduto subito nel mio potenziale".

