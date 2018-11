Julio Velasco spiega il no a Zaytsev

Julio Velasco, coach della Azimut Leo Shoes Modena, è parso soddisfatto per la convincente vittoria ottenuta ai danni della Revivre. “Affrontiamo tutte le partite con la stessa umiltà e con la consapevolezza che l’avversario può sempre metterci in difficoltà – ha detto -. Milano alla vigilia del campionato era considerata la quinta-sesta forza, loro non hanno giocato bene mentre noi si: c’è ancora da lavorare, ma dobbiamo essere positivi. Zaytsev? Nel weekend ha avuto un problema al ginocchio, uno alla caviglia e il torcicollo, la diagnosi medica non è così grave ma sicuramente ha bisogno di riposo e ho preferito non rischiarlo”.

“Vincere in serie A non è mai facile, Giani allena le sue squadre sempre al top, il break di sei punti ad inizio partita ci ha sicuramente aiutato a prendere subito confidenza e caricarci. La partita a Napoli? Latina sarà sicuramente tosta, dobbiamo archiviare subito questa e andare avanti” ha aggiunto Max Holt.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 07:40