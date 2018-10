Julio Velazquez pesa Juventus e Napoli

Quarta sconfitta consecutiva per l’Udinese, che contro il Napoli resta in partita solo per la fase centrale del secondo tempo, dopo un pessimo approccio alla gara.

Il tecnico Julio Velazquez ha scelto di cambiare assetto tattico, passando alla difesa a tre, ma al termine della gara l’allenatore spagnolo, intervistato da 'Sky Sport', nega che sia stato questo il motivo del brutto primo tempo: “Non siamo entrati bene in partita, non avevamo equilibri, ma il modulo non c’entra. Poi però ci siamo ripresi, abbiamo pressato alto e avuto tre occasioni nitide per pareggiare con Lasagna e Pussetto. Siamo rimasti in partita fino alla fine, poi ci siamo allungati e loro hanno segnato ancora. Abbiamo già giocato contro tutte le grandi, ci mancano solo Milan e Roma. Non dobbiamo perdere la calma, pensiamo a fare punti nella prossima partita

Velazquez mette poi sulla bilancia la forza di Juventus e Napoli: "Guardo in casa mia, ma oggi la squadra mi è piaciuta di più che contro la Juventus. Oggi avremmo potuto pareggiare, contro la Juventus era impossibile".

