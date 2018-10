Julio Velazquez si tiene un rimpianto

Alla vigilia aveva provato a caricare i suoi a proprio modo, invitando a credere che il primo stop della Juventus potesse arrivare proprio alla "Dacia Arena". Alla prova del campo, però, Julio Velazquez si è dovuto arrendere.

Neppure la sua Udinese ha potuto ostacolare la marcia della corazzata di Allegri, ma il tecnico spagnolo si è detto soddisfatto per la prova della squadra ai microfoni di 'Sky Sport'. Concedendosi anche un rimpianto: “Questa Juve è ingiocabile, per noi, come per tutti. Sono troppo forti. Avevamo contro una squadra candidata alla Champions League, sono contento di quello che ha fatto la squadra. Se avessimo chiuso il primo tempo sullo 0-0 potevamo giocarcela, ci siamo detti comunque di non mollare anche sotto di due gol".

Velazquez ha poi spiegato le scelte tattiche: “Siamo stati equilibrati, con Behrami, Fofana e Mandragora ho messo due trequartisti, Barak e De Paul hanno cercato libertà alle spalle delle loro mezzali. Ci è mancata calma nella gestione, qualche situazione poteva essere sviluppata meglio”.

