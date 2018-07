Julyan Stone torna alla Reyer

L’Umana Reyer ha annuciato di avere siglato con Julyan Stone un contratto di durata biennale con opzione per la terza stagione. Per il playmaker di Alexandria (Virginia, USA) è il secondo ritorno in maglia orogranata, con cui ha disputato 69 partite contribuendo alla conquista dello storico scudetto nella stagione 2016/2017. Nella passata stagione ha vestito le maglie dei Charlotte Hornets in NBA e dei Greensboro Swarm in NBA G League.

"Sono felice e emozionato di far parte nuovamente dell’Umana Reyer – le parole di Julyan Stone – mi metterò a disposizione della squadra per contribuire a costruire qualcosa di speciale. Ho parlato a lungo con il Presidente Casarin e coach De Raffaele e sento grande fiducia da parte di tutto il Club, è molto importante per me. Inoltre nell’ultimo periodo ho avuto modo di allenarmi con Deron Washington, ci siamo conosciuti meglio come giocatori e abbiamo parlato anche della prossima stagione.

Alla mia squadra darò tutto quello che ho, come ho sempre fatto ogni volta che sono sceso in campo, in allenamento e in partita. Non riesco a giocare diversamente: metterò cuore ed anima per dare il mio contributo a vincere più partite possibili. Sono davvero contento e onorato di tornare a vestire la maglia orogranata, ci vediamo presto!".

SPORTAL.IT | 25-07-2018 12:45