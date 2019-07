Juraj Kucka vuole un Parma migliore

Arrivato a Parma durante lo scorso mercato di gennaio, Juraj Kucka ha dato un contributo fondamentale per la conquista della salvezza, in termini di rendimento e di personalità.

Lo slovacco è ora pronto ad essere protagonista fin dall’inizio, ma, anche alla luce delle ultime operazioni di mercato effettuate dal club, si aspetta miglioramenti dalla squadra: “Dobbiamo migliorare tante cose rispetto allo scorso anno, passo dopo passo vedremo cosa succederà. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, la salvezza, e siamo concentrati su quello" ha detto l’ex milanista dal ritiro di Prato allo Stelvio.

"Spero che possa andare meglio rispetto allo scorso anno sia per me che per la squadra. C'è qualche calciatore diverso, noi ci prepariamo per fare il meglio possibile. Se alziamo il livello è un bene per tutti” ha concluso Kucka.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-07-2019 13:36