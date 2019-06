Jürgen Klopp cancella il passato

Jürgen Klopp si stacca di dosso l’etichetta del perdente di successo, sollevando la Champions League dopo una lunga serie di finali perse tra Borussia Dortmund e Liverpool. L’ultima, un anno fa proprio in Champions contro il Real Madrid.

Il tecnico tedesco fatica a contenere l’emozione al termine della gara ai microfoni di 'Sky Sport': "Non è stata una partita bella, ma abbiamo lottato tutti, anche i nostri avversari. Sognavamo questa Coppa, volevamo vincere dopo una stagione così intensa, dovevamo farlo per i nostri tifosi. Dedico questo successo alla mia famiglia che è qui con me, ha sofferto quando ho perso le altre finali, è per loro. Poi lo dedico al mio staff, ai tifosi, alla proprietà, sono orgoglioso di questo club".

SPORTAL.IT | 01-06-2019 23:43