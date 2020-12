Jürgen Klopp ironizza: "Salah? Forse non gli piace il meteo..."

In testa alla Premier League, in corsa in Champions League, eppure alle prese con i “mal di pancia” di una delle proprie stelle.

Questa la situazione del Liverpool, dove non sono cadute nel vuoto le parole di Mohamed Salah che poche settimane fa non ha escluso la possibilità di trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid.

Interrogato a proposito dal ‘Guardian’, Jürgen Klopp ha sfoderato l’ironia, senza però escludere la cessione dell’egiziano:



“L’unico motivo per lasciare il Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei club più grandi del mondo. Paghiamo bei soldi, abbiamo uno stadio sensazionale con tifosi eccezionali, abbiamo una tifosi in tutto il mondo e il nostro colore è il rosso, il più bello. Non puoi costringere le persone a restare, non l’abbiamo mai fatto”.

“È tutta questione di tempismo, il momento giusto – ha concluso il tecnico tedesco – Apportiamo modifiche e coinvolgiamo giocatori, ma se un giocatore vuole andare non forzeremo per trattenerlo; è solo che non capirei perché qualcuno vorrebbe andare”.

OMNISPORT | 26-12-2020 11:39