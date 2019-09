Jurgen Klopp protesta con stile

Il Liverpool cade a Napoli come nella scorsa stagione nella fase a gironi di Champions League, ma Jürgen Klopp non ha l’umore giusto per cogliere il dato scaramantico pensando a come è finita l’ultima edizione della Coppa.

In conferenza stampa il tecnico tedesco ha commentato l’andamento della gara del San Paolo: “È stata una partita equilibrata, abbiamo dominato a tratti. Il Napoli ha fatto fatica a difendere, noi abbiamo fatto il nostro calcio, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. La gara è cambiata in pochi minuti, non credo che una squadra abbia meritato maggiormente rispetto all’altra”.

L’episodio chiave è stato il rigore che ha sbloccato l’incontro, concesso per un dubbio contatto tra Robertson e Callejon, ritenuto comunque tale anche dal Var.

Klopp dice la propria: “Ci sono diverse vedute, ma se un calciatore salta prima del contatto non è mai rigore”.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 09:24