Juric a muso duro con Pradè: "Chieda scusa"

Toccherà a Fiorentina e Verona aprire il programma della tredicesima giornata di Serie A, sabato alle ore 15.

Sfida delicata tra i viola, alle prese con una classifica precaria, e i gialloblù, rivelazione della stagione, ma reduci dalla sconfitta interna contro la Sampdoria.

A scaldare la vigilia ha pensato Ivan Juric, che ha replicato duramente a Daniele Pradè.

Il direttore sportivo della Fiorentina, commentando il difficile ambientamento in viola di Sofyan Amrabat, arrivato in estate proprio dal Verona, aveva dichiarato che “il valore dei giocatori arrivati dall’Hellas va valutato fuori Verona”.

Parole che non sono state digerite da Juric: “Gli altri non devono parlare della mia squadra: è una mancanza di rispetto, e come minimo Pradè deve chiedere scusa a me e alla mia società. In secondo luogo, non è vero: i giocatori che abbiamo venduto sono cresciuti tantissimo. Penso che chi li ha presi abbia fatto un affare, perché sono forti”.



OMNISPORT | 18-12-2020 11:04