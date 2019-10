Juric annuncia un recupero importante in vista del Parma

Durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Parma, Ivan Juric ha presentato la gara: "Hanno una velocità davanti spaventosa. Proveremo a stare attenti per non subire in contropiede".

Il tecnico ha poi annunciato un recupero importante: "Veloso sarà in campo: ci è mancato sui piazzati, potevamo essere più pericolosi".

Chiosa sulla situazione della squadra: "Rimane un po' di rammarico perché potevamo avere più punti. Soltanto con i pali. Ma è quello che è, dobbiamo continuare così, per me l'importante è che la squadra renda così. Non dobbiamo abbassare il livello".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 14:22