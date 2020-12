Juric avverte il Verona: "Tenere i migliori o io non ci sarò più"

La scorsa estate il suo nome è stato accostato a quello di diversi club italiani, alla fine però non solo ha deciso di restare al Verona, ma ha anche prolungato il contratto che lo lega al club scaligero fino al 2023.

Stando agli eccellenti risultati dell’ultimo anno e mezzo, quello tra l’Hellas ed il tecnico croato sembra un binomio perfetto, ma proprio lo stesso Juric, nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo match di campionato contro la Sampdoria, ha messo in seria discussione la sua permanenza in gialloblù anche nella prossima stagione.

Secondo quanto si evince dalle sue parole, il Verona sta probabilmente andando oltre le sue reali possibilità: “Non siamo forti, ne siamo consapevoli. Stiamo facendo risultati e stiamo migliorando il nostro gioco con la totale disponibilità di tutti. Non abbiamo ancora le sensazioni dell’anno scorso. Secondo me i risultati non nascondono tutto, non è questa la strada da seguire, anche se si stanno ottenendo dei risultati”.

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, il Verona ha ceduto giocatori importanti come Rrahmani, Amrabat e Kumbulla e salutato diversi altri elementi che erano in prestito: “Leggo di plusvalenze, che secondo me non ci sono più, se vogliamo crescere. Serve un’altra visione e se si andrà avanti così io non ci sarà più. Non dobbiamo vendere i migliori e i giocatori vanno comprati, così come fanno le altre di Serie A. Noi siamo ad un livello leggermente superiore rispetto a due anni fa, ma non vicino a quello delle altre. I risultati sono fantastici e mi fanno sembrare esagerato, ma non è questo il vero concetto di crescita. Io non attacco nessuno, so che da parte della società c’è grande disponibilità, ma in sede di mercato la visione è stata diversa dalla mia”.

