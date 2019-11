Juric: "Balotelli? Trovati i colpevoli"

Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric alla vigilia della sfida contro l'Inter torna a parlare del caso Balotelli: "Tutti quelli con cui ho parlato dopo la partita avevamo avuto la sensazione che Balotelli avesse reagito per i fischi e i cori ironici. I colpevoli sono stati trovati, non va bene, quando è così bisogna chiedere scusa. Bene che fossero così pochi, che hanno fatto un danno a tutti".

"Avevo chiesto a tutti per essere sicuro di non dire cavolate. Sono state poche persone, anche lui era d'accordo. Verona nel mirino? No, è successo anche altrove. Possiamo essere orgogliosi che da noi sia successo di meno".

SPORTAL.IT | 08-11-2019 14:55