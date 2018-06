Juric boccia sia Kalinic che Sampaoli

Ivan Juric, ex tecnico del Genoa, è intervenuto a Radio Sportiva commentando anche la vittoria della Croazia contro l'Argentina: "Sinceramente mi aspettavo una squadra così, basta vedere dove giocano i suoi componenti. Ora hanno ritrovato lo spirito perduto durante la fase primaria delle qualificazioni. Credo che Dalic stia predicando calma e umiltà perché per un popolo molto sanguigno come noi è fondamentale".

"Kalinic? Non ci sono scuse, ha fatto una cosa molto grave e per me non ci sono parole. La squadra ha capito che lui ha sbagliato clamorosamente. Brozovic? Da quando gioca davanti alla difesa è completamente cambiato: non sembrava in grado di farlo, invece lo ha dimostrato anche contro l'Argentina. Secondo me i sudamericani non hanno gioco, è difficile capire cosa sia successo e anche tatticamente sembrava che Sampaoli l'avesse preparata male, così come contro l'Islanda".

SPORTAL.IT | 22-06-2018 17:35