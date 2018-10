Juric: "Non me l'aspettavo"

Il tecnico del Genoa Ivan Juric è pronto ad iniziare la sua terza esperienza sulla panchina del Genoa.

"Non ho voglia di rivalsa, ma sono solo concentrato nel cercare di fare bene, di far rendere al meglio la squadra, sono contento di essere tornato e di poter fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho fatto tanto".

"Capita che vuoi fare bene e non ci riesci, senza rancore ma so che in quel periodo non ci sono riuscito. Tifosi sfiduciati nei mie confronti? Per ora va bene, è normale che sia così. Non gli mando messaggi, conteranno i fatti, non contano i proclami ma i punti. Il calendario difficile? Il bello della vita è che ti dà sempre nuove sfide".

La chiamata di Preziosi: "Non me l’aspettavo, è stato tutto veloce. Come giocheremo? Abbiamo quattro prime punte, siamo costruiti per giocare con due punte e poi ci sono tante mezzali. Piatek? Ho visto che segna in tanti modi, ha un gran tiro da fuori, è forte di testa, spero continui così".

