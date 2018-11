Juric rischia già la panchina

Tornato sulla panchina del Genoa da neanche un mese, Ivan Juric rischia già l'esonero dopo due punti in quattro partite di campionato, se pur con avversari come Juventus, Inter e Milan. Secondo il Corriere dello Sport, Preziosi è molto deluso per il crollo a San Siro del Grifone: se non ci sarà una reazione contro il Napoli potrebbe arrivare l'esonero, e un possibile ritorno di Ballardini o l'arrivo di Prandelli.

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il patron e Juric hanno parlato negli spogliatoi del Meazza. Da chiarire anche la situazione di Piatek, che dall'arrivo di Juric non è più riuscito a trovare la via del gol.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 10:00