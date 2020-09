Juric: "Spero torni Pessina"

Il tecnico del Verona Ivan Juric suona l’allarme alla vigilia della partita contro la Roma: “Loro sono una squadra a posto. Io non ho un altro da mettere al posto di Gunter, e se va oltre un certo minutaggio rischia l’infortunio. La Roma gioca più o meno come lo scorso anno e dietro hanno preso Kumbulla, che è quello che a loro mancava. Si parla di Dzeko o Milik, ma non cambia molto”.

L’allenatore dell’Hellas spera in un rientro di Pessina dall’Atalanta: “E’ fattibile, il problema è che è infortunato. Ci vuole tempo, ma siamo molto attaccati a lui, a livello umano e come calciatore. Ha il nostro spirito, e vogliamo che torni. E anche lui vuole tornare a tutti i costi”.

OMNISPORT | 18-09-2020 16:24