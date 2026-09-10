Jury Chechi in "Physical": "Se vinco, do tutto in beneficenza"

Juri Chechi al debutto tra i concorrenti di “Physical Italia. Da 1 a 100” dall’11 settembre su Netflix

“Una cosa che mi ha fatto vedere mio figlio, è che se vai su Wikipedia trovi: ‘Juri Chechi, ex ginnasta e personaggio televisivo’. Da una parte mi fa piacere e mi piace cercare di comunicare per quello che posso anche dal punto di vista sportivo, però io mi sento assolutamente un atleta”. Lo ha detto Juri Chechi all’ANSA in occasione del debutto tra i concorrenti di “Physical Italia. Da 1 a 100” dall’11 settembre su Netflix. “Se vincerò, o se avessi vinto: chi lo sa? Credo che darei in beneficenza la vincita. È una cosa giusta e doverosa, noi in qualche modo siamo già stati compensati per la nostra riconoscibilità”. Ha proseguito l’ex atleta. (ANSA)