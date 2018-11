Jury Chechi incamera il Tapiro con signorilità

Jury Chechi riceve il Tapiro d’oro (la consegna lunedì 26 novembre, a Striscia la notizia Canale 5, ore 20.35) per non essere stato invitato alla festa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia.

Staffelli intercetta l’ex atleta olimpico e chiede: “Siamo venuti a farle la festa perché la Federazione di ginnastica non le ha fatto la festa. 150 anni e non invitano il “signore degli anelli”? Come è possibile?”. Chechi risponde: “Oggi ho letto giustificazioni sui giornali, ne prendo atto. Hanno invitato tante persone, tanti atleti, più di 500 persone nel salone d’onore, altri 2 o 3 invitati… Siamo 3 medaglie olimpiche nella ginnastica, una telefonatina potevano farla a me, Igor Cassina e Matteo Morandi”.

Chechi, interrogato da Staffelli su chi sia il responsabile della mancata partecipazione dell’olimpionico all’evento, ha detto: “La Federazione, il presidente Gherardo Tecchi, che credo abbia fatto una scelta, giustificata in qualche modo, che però non mi vede d’accordo”. E conclude: “Faccio gli auguri alla Federazione, perché le voglio bene”.

