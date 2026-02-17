Jutta Leerdam con il suo gesto provoca l'analisi su biancheria, sponsor e i suoi introiti

La campionessa olandese è al centro di analisi dopo il gesto di lunedì sera e dei giorni precedenti in cui è apparso in mondovisione il suo reggiseno

Quel gesto, apparentemente innocuo, è diventato oggetto di analisi. Partiamo da principio: Jutta Leerdam — pattinatrice olandese di velocità sul ghiaccio, 27 anni, fidanzata dello youtuber e pugile, Jake Paul — lunedì dopo aver tagliato il traguardo davanti a tutti i presenti ha abbassato a cerniera della tuta da gara mostrando la biancheria intima indossata. Quanto scelto da Jutta è non selezionato, ma sponsorizzato da qui la trama della nostra storia.

Il gesto di Jutta Leerdam

Nell’euforia, subito dopo aver tagliato il traguardo davanti a tutti sui 1000 metri con tanto di nuovo record olimpico, Leerdam (legata a Jake Paul) ha abbassato la cerniera esibendo la biancheria intima targata Nike, storico sponsor della campionessa olandese. L’azienda produttrice di abbagliamento sportivo ha goduto, dunque, in questa narrazione di una esposizione aggiuntiva che ha conquistato, in mondovisione, con il gesto di Jutta, una delle indiscusse protagoniste di questa edizione di Milano Cortina.

Le immagini sono presto finite sulle pagine dei giornali e sui siti web di tutto il mondo e anche la Nike le ha postate sul proprio account Instagram da quasi 300 milioni di follower. ma è la concatenazione di virgolettati di esperti del settore pubblicitario e del mondo economico-finanziario che ha suscitato clamore.

Le polemiche

Il Daily Mail riferisce che, secondo Fredereique de Laat, fondatrice di Branthlete agenzia specializzata nella pubblicità di atlete, la ventisettenne potrebbe essere stata incentivata per il suo accordo con il marchio. “Per quanto riguarda Nike, immagino che si tratti di una cifra superiore al milione”, ha dichiarato de Laat al quotidiano olandese AD. Rammentiamo che la campionessa è legata a Bavafa Sports, agenzia specializzata.

Più profonda sarebbe stata la valutazione effettuata dal giornalista Meindert Schut, caporedattore della rivista economica Quote, il quale ha dichiarato a NOS che Leerdam, che vanta 6,2 milioni di follower, potrebbe guadagnare circa un centesimo (0,0079 – 0,0081 sterline) della somma per ogni follower e post sponsorizzato su Instagram.

Il potere mediatico di Jutta

Ciò significa che potrebbe guadagnare 62.000 euro (54.000 sterline) per ogni post, che vede protagonista il marchio suo sponsor.

Calcoli complessi, di difficile verifica ma che vogliono comunque indicare come ciò che fa o dice o scrive o posta Jutta ha una valenza esponenziale. La pattinatrice olandese vanta un account social da 6,3 milioni di followers e accordi, tramite la sua agenzia, ai più importanti brand di abbigliamento sportivo, cosmesi e altri brand che hanno deciso di legare i propri prodotti alla campionessa.