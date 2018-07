Juve, 50 milioni e Rabiot per Pjanic

In casa bianconera, in attesa di novità sul fronte Higuain, si continua a parlare del futuro di Pjanic. Il PSG sembra davvero in pole position per assicurarsi il talento bosniaco, con buona pace di Barcellona, Chelsea e Manchester City.

Si parla di una trattativa già ben avviata. La Juventus, per il cartellino di Pjanic, vorrebbe 50 milioni di euro e il cartellino di Rabiot, da tempo accostato ai bianconeri. Attenzione al Barcellona, intrigato dall'idea Rabiot.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 23-07-2018 08:15