Juve, Agnelli fa chiarezza: le parole su Ronaldo, Sarri e Pirlo

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, nella conferenza stampa seguita all’assemblea dei soci, è tornato un’ultima volta a fare un bilancio sulla scorsa stagione: “Grandi risultati ma anche delusioni inaspettate. Un grande applauso va a Nedved, Paratici e Cherubini per il nono scudetto di fila che non ha trovato il giusto riconoscimento da parte nostra e da parte di tutti. Solo più avanti ce ne potremo rendere conto. Ma ci sono anche delusioni, con le due finali perse e l’eliminazione agli ottavi di Champions“.

Da qui l’esonero di Maurizio Sarri: “Di lui ho un ottimo ricordo come persona colta, con senso d’umorismo e diversi interessi al di là del calcio. All’interno dello spogliatoio è un’alchimia quella che si crea e che porta a superare ostacoli insormontabili: con Maurizio non si è creata questa alchimia, ma abbiamo vinto uno scudetto assieme e lui sarà sempre ricordato come uno degli allenatori vincenti della Juventus”.

Sulle prime critiche a Pirlo: “Il mondo che ci circonda non vede l’ora di giudicare un paio di sconfitte e di colpire la Juventus per le scelte compiute: lo juventino è abituato a sentirsi accerchiato e ci si sente pure bene. La nostra capacità interna sarà quella di accompagnare con la nostra esperienza da dirigenti il percorso iniziale di Andrea, che non sarà privo di ostacoli”.

La replica al ministro Spadafora, che ha parlato di una possibile violazione del protocollo da parte di Ronaldo: “Le parole di Spadafora su Ronaldo rientrato dal Portogallo? Deve chiamare il Ministero della Salute e degli Interni e farsi spiegare cosa avrebbe violato. Faccio il dirigente sportivo e mi attengo al protocollo federale. A proposito delle bolle, vorrei solo ricordare che i giocatori quando vanno a casa sono liberi cittadini e, se le nazionali chiamano, ci tengono a rispondere alle convocazioni. La salute è la priorità in questo momento così complesso, io credo che il protocollo, se applicato correttamente, sia sufficiente per permetterci di finire la stagione senza alcun intoppo e senza rivedere i format delle competizioni”.

Sul ricorso del Napoli: “L’eventuale ricorso del Napoli? E’ una vicenda tra il club azzurro e la giustizia sportiva, non ci tocca. E se ci dicessero di rigiocare la partita, ci atterremo ai regolamenti: se siamo in casa porteremo il pallone”.

OMNISPORT | 15-10-2020 17:38