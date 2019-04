Juve-Ajax, fermati tifosi olandesi armati

Alta tensione in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juve e Ajax. Alcuni tifosi olandesi diretti a Torino ono stati trovati in possesso di armi, guanti, paradenti, petardi e fumogeni. Gli ultras sono stati intercettati dalla Digos al casello autostradale di Settimo Torinese. Queste le parole del Ministro dell'Interno Salvini: "Lottiamo contro ogni tipo di violenza fuori e dentro gli stadi, certi delinquenti non devono più mettere piede in un campo di calcio! Grazie alla Polizia di Torino e niente partita per i teppisti olandesi".

Lo scorso 10 aprile ad Amsterdam prima della gara d'andata centoventi tifosi della Juve erano stati fermati con bastoni, mazze di ferro, bombolette di spray urticanti, spranghe.

