Juve, Allegri applaude Ronaldo

La Juventus vince soffrendo contro il Chievo ma a Massimiliano Allegri va bene così. Il tecnico bianconero ha commentato così la vittoria per 3-2: "Abbiamo abbassato un po' troppo l'attenzione dopo il primo gol, quando pensavamo di avere in mano il match. E' una vittoria che ci voleva: entriamo subito in clima campionato. Dobbiamo trovare le condizioni ideali, anche se sono solo 7 giorni che lavoriamo tutti insieme. Nelle prime tre giornate di campionato è importante portare 9 punti a casa".

La prestazione di Cristiano Ronaldo: "Ha fatto bene e mi ha impressionato. Cristiano ha retto bene l'esordio, dispiace non abbia fatto gol, ma ha lavorato bene con la squadra per essere qui solo da 7 giorni. Ha tirato molto, si è mosso tra le linee, ma non è stato servito in diverse occasioni. Si vede che è un giocatore diverso. Mi ha colpito come si sia calato con semplicità nella squadra, era molto felice della vittoria alla fine. Ha fatto una buona partita, poi ha trovato Sorrentino là davanti".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 21:30