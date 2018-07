Juve, Allegri svela la 'missione' di CR7

Dopo il Bayern Monaco, la Juventus di Massimiliano Allegri supera anche il Benfica, conquistando la sua seconda vittoria nella International Champions Cup. Un piccolo assaggio di calcio europeo, in attesa della scorpacciata nella prossima Champions League. Dopo sette scudetti consecutivi e due finali conquistate nelle ultime quattro stagioni, infatti, l'obiettivo della 'Vecchia Signora' è quello di alzare finalmente al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Quest'anno, i bianconeri potranno anche contare sull'aiuto di un vero e proprio specialista: Cristiano Ronaldo. "Anche con Ronaldo i nostri obiettivi non sono cambiati, vogliamo vincere tutte le competizioni alle quali partecipiamo – le parole del tecnico toscano in conferenza stampa -. Ronaldo ci potrà dare una grossa mano in questo senso, sia per la Serie A che per la Champions League".

In attesa dell'avvio ufficiale della prossima stagione, è sempre il mercato a tenere banco: "Secondo me Caldara ha giocato una buona partita, mostrando tranquillità e personalità alla sua prima apparizione con la nostra maglia", aggiunge Allegri. Marotta potrebbe tornare sul mercato per un nuovo portiere: "Al momento in rosa ci sono tre grandi portieri e saranno loro ad avere fiducia per la stagione che sta cominciando. Buffon? Per 20 anni ha fatto la storia della Juventus ed è stato il miglior portiere del mondo, adesso ha deciso di continuare la sua carriera al PSG e noi non possiamo che augurargli ogni successo", conclude il tecnico bianconero.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 10:40