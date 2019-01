'Juve: altro che CR7, stavolta l’eroe dei tifosi è un altro”

Max Allegri ha indovinato tutte le mosse dalla panchina, Joao Cancelo è stato l’uomo della svolta in campo, Cristiano Ronaldo ha messo ancora una volta il suo nome sul tabellino, ma per i tifosi della Juventus è un altro l’eroe della vittoria ottenuta in casa della Lazio.

LA SODDISFAZIONE. Uno dei successi più sofferti bianconeri delle ultime 8 stagioni, dato che nel primo tempo s’è giocato praticamente ad una porta: ed è proprio Wojciech Szczesny, nelle ore dopo la gara, ad essere eletto uomo partita dagli stessi tifosi bianconeri. Terminata la gara, il portiere polacco ha postato una foto sul suo account Instagram, con una chiara didascalia: “Abbiamo lottato fino al fischio finale! 3 punti!”. Grande la soddisfazione per lui, decisivo in più di un’occasione contro gli attaccanti della Lazio.

MEGLIO DI GIGI. Parate che hanno esaltato i tifosi bianconeri, prodighi di elogi nei commenti al post del giocatore. “Onore a te… ma che ne sa Gianluigi Buffon…” scrive un supporter bianconero, ritenendo la prestazione di Szczesny al livello se non superiore a quelle del suo illustre predecessore. “Prendo il bandierone polacco e scendo in piazza”, scrive un altro in segno di ringraziamento, mentre per Diego, altro juventino: “Neanche una mosca passa dentro quella porta quando ci sei tu!”. Ma forse il riassunto migliore lo fornisce un altro tifoso quando scrive che Szczesny è una “Certezza tra i pali, sicurezza disarmante. Soltanto una personalità forte avrebbe potuto rimpiazzare il portiere più forte della storia del calcio, grande Tech, ad maiora!”. Anche nelle sue notti più buie, dunque, i tifosi juventino sanno di poter contare su una certezza tra i pali.

