Juve, c'è il bomber per l’attacco e i tifosi perdono la pazienza

Incertezza o la solita girandola di nomi di calciomercato. Il calcio italiano sta vivendo senza dubbio una sessione di “trasferimenti” molto diversa dal normale, e sicuramente da quella dello scorso campionato. La crisi economica post-pandemia ha colpito con forza le società, e anche un top club come la Juventus ne risente.

Il mercato procede dunque a rilento con l’obiettivo di riuscire a risparmiare alcuni ingaggi pesanti come quello di Higuain o Matuidi, e di cercare soluzioni al migliori costo possibile per riuscire a rafforzare la squadra. Ma i tifosi della Juve stanno vivendo con un po’ di incertezza le ultime ore.

Di Marzio: “Juve interessata a Giroud”

Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha infatti rivelato che i dirigenti della Juventus dopo aver dato l’addio a Gonzalo Higuain, hanno messo nel mirino Olivier Giroud del Chelsea dopo che le trattative per Dzeko e per Suarez si sono leggermente arenate negli ultimi giorni.

La reazione dei social

I fan bianconeri non hanno accolto con favore queste notizie, innanzitutto per il profilo del giocatore francese che non esalta la tifoseria ma anche per l’incertezza che sembra regnare in casa Juve sulle mosse da mettere a segno sul mercato. “Diamo direttamente su la stagione dai – scrive Stefano – Siamo arrivati a Giroud, un mercato che doveva portare almeno quattro giocatori, ma se questi sono in nomi tanto vale dirlo così uno si mette il cuore in pace. Da Suarez al nulla cosmico”.

C’è anche chi non crede alle ultime notizie rilanciate dai media: “Anche oggi la dimostrazione che da Torino non esce alcuna notizia, i giornalisti stanno impazzendo, oggi è uscito il sesto nome per l’attacco ma saranno tutte fantasie giornalistiche”. Il nome dell’attaccante francese arriva in concomitanza con l’addio di Gonzalo Higuain, una coincidenza che per molti tifosi sa di ridimensionamento.

Ma Milena non perdona la dirigenza: “Giroud alla fine non arriverà, ne sono certa perché altrimenti qualcuno finirebbe in Paraguay. Ma solo il fatto che certi ex calciatori vengono accostati alla Juventus è imbarazzante. Al di là dei nomi sparati nel mucchio è palese che nella Juve regni confusione”.

SPORTEVAI | 11-09-2020 08:34