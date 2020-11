Juve, anche Zampini si arrende: bufera sui social

Ormai gli indizi sono più di tre, la prova c’è e la paura anche. L’illusoria gara col Cagliari aveva fatto sperare i tifosi della Juve che l’apprendistato fosse finito, che fosse tornata la squadra ammazza-campionato delle ultime nove stagioni ma il pari di Benevento ha riportato tutti con i piedi per terra, ridando fiato a quelle critiche che già da tempo serpeggiavano nei confronti di Pirlo ma anche della società.

Zampini distrugge la Juve con un tweet

Anche i più accaniti e ottimisti, come Massimo Zampini, sembrano aver perso le speranze. Il giornalista di Juventibus, volto noto di Mediaset, scrive un tweet che sa di resa: “Male come concentrazione, personalità, gioco e risultato. Se non si vincono mai due partite di fila è inutile pensare alla classifica“.

La rabbia dei tifosi della Juve si riversa sui social

Centinaia le reazioni dei tifosi bianconeri: “Siamo veramente lontani dall ‘essere una squadra, inevitabilmente Ronaldo saluterà a fine anno, Dybala e Bernardeschi vabbè incommentabili, ma male tutti tranne Morata, De Light” o anche: “Abbiamo preso Ronaldo per poi mettergli intorno giocatori inadeguati e senza personalità”, oppure: “Sarri oggi sarebbe crocifisso in piazza a Torino. Pietosi. Pirlo è un dilettante, indifendibile. I giocatori tranne 2 o 3, sono nella media. A Benevento hanno vinto tutti, tranne la Juve”.

C’è chi se la prende soprattutto con Pirlo: “Vorrei avere fiducia in Pirlo e nella società, ma dopo questa partita chiamerei subito Allegri. Purtroppo, temo che per non sconfessare le proprie scelte, Agnelli terrà Pirlo fino al termine del campionato” o anche: “È dall’inizio della stagione che continui a dire ogni settimana cosa è andato male. Va male Pirlo, totalmente inadeguato. Ma dimmi tu se si può fare ad un esordiente la panchina della squadra campione d’Italia. Questa è presunzione”.

Tutti sotto accusa, anche i dirigenti

Un tifosi osserva: “Io non capisco come tanti tifosi continuino ad accanirsi contro Bernardeschi e non si accorgono che Dybala è un giocatore imbarazzante, con lui non solo giochiamo in 10 noi, ma gli avversari sono in 12!”, un altro si lamenta: “Non c’è molto da dire. Tre punti con Crotone Benevento e Verona, vinci nel recupero in Champions con la squadra più inguardabile della competizione. Lì davanti ti salvano Ronaldo e Morata. Il resto è solo confusione. Se arriviamo quarti sarà un successo” e infine la chiosa.: “Più che Pirlo vanno cacciati subito Nedved e Paratici sperando se li prenda l’Inter”.

SPORTEVAI | 29-11-2020 11:02