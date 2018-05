Juve, annunciato il primo colpo. E un top player a sorpresa resta

L’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha fatto il punto del mercato bianconero parlando ai cronisti a margine di un evento. Il dirigente della Vecchia Signora ha confermato l’arrivo di Emre Can dal Liverpool: “Sono ottimista su Emre Can, entro 10 giorni si chiude l’operazione: penso che abbiamo grandi chance”. L’altro nome caldissimo di questi ultimi giorni è quello di Perin: “Abbiamo detto che Szczesny è l’erede di Buffon ma una squadra come la nostra deve avere due portieri di livello”.

Novità importanti per la fascia: Alex Sandro, dato in partenza, la prossima settimana si siederà a un tavolo per parlare di rinnovo con la Vecchia Signora. “Con i suoi rappresentanti ci vedremo la prossima settimana e credo sia auspicabile un rinnovo di contratto. Sono in corso contatti con tutti i giocatori per rivedere le loro situazioni contrattuali”.

La situazione in attacco per ora resta immutata: “Nessuno è cedibile a meno che non ce lo chieda: e questo non è accaduto sinora sia nel caso di Higuain che di Mandzukic. Nessun appuntamento con l’entourage di Dybala per il rinnovo visto che da questo punto di vista abbiamo già definito tutto l’anno scorso. Douglas Costa oggi è ancora del Bayern Monaco ma sarà riscattato”.

Marotta inoltre ha glissato sull’incontro con Alvaro Morata: “Ci fa piacere che mantenga un gran ricordo della Juventus e manifesti di voler riassaportare questo clima. Ma per il resto sono solo voci, smentisco tutto il resto perché abbiamo un reparto offensivo di grande caratura. Ogni operazione appare oggi utopistica”.

Come utopistico resta per ora Milinkovic-Savic: ” E’ un grande talento ma considerati i valori di mercato noi non ci avventuriamo su questa pista perché la nostra rosa oggi è competitiva per i nostri traguardi che sono quelli massimi per un club europeo. Abbiamo in cantiere altre operazioni importanti che però non trovano riscontro in nominativa. Pogba? Fantamercato”.

Darmian: “Darmian è un’altra occasione di mercato. E’ italiano e il nostro zoccolo duro deve essere rappresentato da giocatori che poi possono anche indossare la maglia azzurra perché gli italiani hanno più capacità a capire il nostro habitat naturale e Darmian è un profilo che ci interessa”.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 14:20