Juve, ansia per il bomber: Higuain ha firmato l'addio, Suarez preoccupa

Sono giorni decisivi per il futuro assetto dell’attacco della Juventus. Il club bianconero avrebbe trovato finalmente l’accordo con Gonzalo Higuain per la rescissione del contratto in scadenza nel 2021.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il bomber argentino avrebbe già salutato i compagni di squadra e sarebbe pronto per la sua nuova avventura, probabilmente negli Stati Uniti dove dovrebbe firmare per l’Inter Miami di Beckham, che nelle scorse settimane ha prelevato sempre dai bianconeri Blaise Matuidi.

I campioni d’Italia dovrebbero riconoscere al Pipita una buonuscita di poco inferiore al 50% dello stipendio netto dell’ultimo anno, pari circa a 7,5 milioni di euro. L’accordo era stato preannunciato alcuni giorni fa dal fratello-agente Nicolas Higuain: “Pirlo e la società nei giorni scorsi hanno preso questa decisione unilaterale dichiarando Gonzalo fuori dal progetto. Abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti e sicuramente troveremo una soluzione”.

Salutato Higuain, la Juventus potrà concentrare le sue forze per l’arrivo di un numero 9 dal gol facile. Davanti a tutti resta sempre Luis Suarez, anche se nelle ultime ore la trattativa ha subito una brusca frenata. Passaporto italiano a parte, sarebbe lo stesso giocatore a nutrire alcuni dubbi sul progetto juventino, e l’affare sarebbe ancora lontano dalla chiusura.

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Pistolero, 33 anni, vuole prima valutare tutte le alternative prima di prendere l’ultima importante decisione della sua carriera. La Juve ha in ogni caso trovato con il giocatore un accordo di massima: un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione. Dalla Spagna si vocifera di un presunto interesse dell’Atletico Madrid, pronto a farsi avanti in caso di partenza di Alvaro Morata, ma non arrivano conferme da parte dei colchoneros.

La trattativa per liberarsi dal Barcellona rischia di andare per le lunghe: il giocatore vorrebbe tutta l’ultima annualità di stipendio, i blaugrana fanno muro. La Juve potrebbe assicurare ai catalani un indennizzo per favorire l’addio, ma l’operazione è ancora in alto mare. E Pirlo ha invece bisogno del suo nuovo attaccante entro pochi giorni.

In corsa per il posto da bomber, ma più defilati, restano sempre anche Edin Dzeko, Edinson Cavani e Alvaro Morata.

OMNISPORT | 10-09-2020 11:21