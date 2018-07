Juve, aria di rinnovo per Pjanic

Niente cessione, con buona pace di tutte le pretendenti. Pjanic non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus. Nel giorno in cui Cristiano Ronaldo inizia la sua avventura bianconera, il bosniaco, di fatto, viene blindato dalla Vecchia Signora. Rinnovo in vista.

L'agente del forte regista, ossia Ramadani, è atteso a Torino per discutere del prolungamento del contratto (in scadenza nel 2021). Si vocifera di un possibile adeguamento dell'ingaggio per accontentare Pjanic.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 08:10