Juve, arriva la sentenza di Ravezzani: è polemica

Un pareggio che lascia spazio a molti dubbi e che sicuramente fa riflettere. La Juventus vista allo Stadio Olimpico e capace di conquistare un pareggio grazie soprattutto alle prodezze individuali di Cristiano Ronaldo, è da rivedere.

Troppo presto per parlare di bocciature, ma l’esame per Andrea Pirlo sembra perlomeno rimandato alle prossime settimane, per riuscire a capire che tipo di identità vuole dare alla sua squadra e soprattutto se sarà in grado di farlo. Il mezzo passo falso contro la Roma, avete la strada alle prime bocciature per il tecnico che ha messo in campo delle scelte azzardate.

La critica di Ravezzani

Anche il giornalista Fabio Ravezzani ha criticato la prova della Juventus e soprattutto la formazione scelta dal neo-tecnico bianconero e su Twitter ha scritto: “Pirlo sbaglia tattica e formazione. Troppo sbilanciata in avanti la Juve, troppo inadatto al ruolo Rabiot che fa falli a ripetizione e doveva essere sostituito prima del secondo giallo. Ci pensa CR7 a tenere a galla la squadra”.

La reazione dei social

Opinione condivisa anche da tanti tifosi bianconeri che in questo momento di transizione chiedono equilibrio nei giudizi: “Su Twitter sembra una gara tra i giornalisti a chi incensa maggiormente Pirlo. Ci vuole un po’ di equilibrio”, scrive Alessandro. E ancora Marco: “Sono d’accordo, speriamo che serva da lezione”.

Ma c’è anche chi come Andreas sostiene che questo sia il momento di sperimentare alla ricerca della miglior squadra possibile anche in vista del futuro: “Allora chiedo: come potremmo mai vedere l’idea di calcio di Pirlo senza attenuanti se non si accettano e si mettono in prospettiva gli errori che dovrebbe essere fisiologici. Io spero che continui su questa strada”.

SPORTEVAI | 28-09-2020 08:34