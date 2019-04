Juve, arriva un no su un obiettivo di mercato

È reduce da un’altra prestazione sontuosa in una cornice esaltante come la Champions League. Eppure il futuro professionale di Matthijs de Ligt è ancora avvolto nel mistero.

O almeno per quasi tutti, perché il suo allenatore all’Ajax, Erik ten Hag, sembra avere le idee chiare. Secondo il tecnico della rivelazione della Champions 2018-2019 il forte centrale classe ’99, già capitano dei Lancieri nonostante la giovanissima età, non diventerà un giocatore della Juventus nella prossima stagione.

De Ligt ha incantato nell’andata dei quarti di Champions, giocata proprio contro la squadra di Allegri, dopo aver fatto altrettanto nel tempio del “Bernabeu” contro il Real Madrid, travolto 4-1 dagli olandesi.

Le qualità tecniche dei giocatori dell’Ajax sono sotto gli occhi di tutti, ma a conquistare gli osservatori di mezza Europa è stata proprio la personalità di de Ligt, oltre a quella di Frenkie de Jong, centrocampista che il Barcellona si è già assicurato per 80 milioni di euro.

I dirigenti della Juventus, da tempo interessati al difensore, hanno potuto ammirare da vicino le potenzialità del talento già punto di forza della Nazionale olandese, eppure secondo quanto dichiarato da Erik ten Hag in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco 'Süddeutsche Zeitung', e riportata in Spagna da 'Mundo Deportivo', la società torinese avrebbe perso l’asta per assicurarsi il giocatore, destinato ad un altro dei top team europei: "Sicuramente de Ligt non resterà qui all'Ajax nella prossima stagione, non ci sono possibilità in questo senso. La destinazione? Non so se andrà al Bayern o al Barcellona".

I catalani sarebbero quindi pronti a fare la doppietta dopo de Jong, mentre il Bayern proseguirebbe nel piano di ringiovanimento della rosa avviato la scorsa estate.

Secondo ten Hag i meriti di de Ligt vanno ben oltre le qualità tecniche: “La nostra squadra gioca con coraggio e creatività. Questo è in parte per merito di de Ligt. Ha coraggio da vendere e sa difendere splendidamente, un qualcosa di nuovo qui in Olanda".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 22:18