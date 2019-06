Juve, arriva una conferma su Pogba

Il Manchester United sembra essersi rassegnato nel far partire Paul Pogba.

Secondo il Daily Mail, i Red Devils sono entrati prepotentemente in corsa insieme al Manchester City per assicurarsi le prestazioni di Youri Tielemans, di proprietà del Monaco e che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Leicester con ottimi risultati.

La Juventus ha come principale obiettivo di mercato il francese che gradirebbe molto un ritorno in bianconero. La sua valutazione si aggira intorno ai 100 milioni di euro, la stessa cifra per la quale i bianconeri lo hanno ceduto tre anni fa.

