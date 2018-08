Juve, arriva una splendida notizia per Pjanic

Ora è ufficiale: Miralem Pjanic ha rinnovato con la Juventus.

Il centrocampista bosniaco – arrivato due estati fa dalla Roma – ha firmato un contratto fino al 2023 con un importante aumento dell’ingaggio, che passa dagli attuali 4,5 a 6,5 milioni netti a stagione.

Una notizia che farà sicuramente piacere ai tifosi bianconeri che, durante le ultime settimane, hanno seriamente rischiato di perdere il giocatore.

Trattenere il bosniaco a Torino non è stato un compito semplice. Il regista ex giallorosso, infatti, è stato al centro di numerose voci di mercato. Diversi i club che hanno provato a strapparlo alla Juve: primo su tutti, il Paris Saint Germain. I francesi sono arrivati ad offrire quasi 80 milioni di euro ma i bianconeri, in accordo con il giocatore, hanno deciso di rispedire al mittente la proposta.

La stessa sorte è capitata anche al Barcellona. I blaugrana avevano deciso di intavolare una trattativa con Marotta e Paratici offrendo 50 milioni più il cartellino di Andrè Gomes, centrocampista spagnolo a lungo inseguito dalla Juve durante la scorsa sessione estiva di mercato. Anche qui, però, la risposta è stata negativa.

Infine il Real Madrid. Florentino Perez si stava quasi arrendendo all’idea di lasciar partire Modric in direzione Milano. A quel punto, i blancos si sarebbero fiondati molto probabilmente su Pjanic, ritenuto il giocatore ideale per rimpiazzare il croato. La permanenza di Modric ha però annullato qualsiasi strategia preparata per convincere i bianconeri a lasciar partire il giocatore.

La Juventus avrebbe potuto accettare una delle offerte arrivate ma ha preferito trattenere il bosniaco e disegnare il centrocampo intorno a lui. Miralem Pjanic è un elemento troppo importante per i bianconeri e Massimiliano Allegri difficilmente ne farà a meno durante la stagione.

