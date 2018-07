Juve, assalto a un altro madridista

Il Real Madrid sembra essere diventato il ‘supermercato’ preferito della Juventus. Il club bianconero – riferiscono dalla Spagna – dopo avere prelevato dai bianchi Cristiano Ronaldo, portando a termine quello che qualcuno definisce il ‘colpo del secolo’, si è lanciato su Theo Hernandez, giovane laterale sinistro.

Francese, nato a Marsiglia il 6 ottobre del 1997, è il fratello minore di Lucas, difensore dell'Atletico Madrid ed è figlio d’arte: suo padre è Jean-François Hernandez, ex difensore di Marsiglia, Atletico Madrid e Rayo Vallecano.

Theo ha fino a oggi avuto poco spazio nel Real, chiuso come era da Marcelo, e scalpita, perché con il nuovo allenatore Lopetegui (l’ex ct della nazionale spagnola ha come noto preso il posto di Zinedine Zidane) la situazione non sembra destinata a cambiare in maniera sensibile. E, come evidenzia la stampa iberica, il ragazzo sarebbe attratto dall’idea di seguire CR7 a Torino in una squadra che – si legge per esempio su ‘Marca’ – con l’arrivo del ‘Pallone d’oro’ si colloca tra le favorite per la conquista della prossima Champions League.

"Chi se lo sarebbe immaginato? È tempo di dirsi addio. Giuro che pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ma nulla in questa vita è per sempre, spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo viaggio. Ho passato quasi 10 anni dalla tua stessa parte, 10 anni di gioia, bel calcio, vittorie, sconfitte e momenti meravigliosi. Ho imparato molto da te, la tua dedizione è la cosa più bizzarra che ho visto in un atleta. Auguro tutto il meglio per te e la tua bellissima famiglia. Mi mancheranno i nostri discorsi prima delle partite al fine di raggiungere i giusti risultati e quando prima delle finali ci rassicuravi con la tua esperienza e con l'amore che davi ai più piccoli! Sono orgoglioso di aver giocato con te, NON PERCHÈ SEI IL MIGLIOR GIOCATORE MA PER QUELLO CHE SEI COME PERSONA. Quando smetterò di giocare mi siederò al bar per bere una birra, raccontare diverse storie e mostrare tutte le nostre foto. Presto saremo di nuovo insieme" ha scritto qualche giorno fa Marcelo, salutando CR7. Ma difficilmente sarà lui a seguirlo. Potrebbe toccare a Theo Hernandez.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 11:00