Juve, assalto totale a Icardi: offerto un top player all'Inter

La trattativa dell’estate sta per decollare. Secondo il Corriere della Sera, la Juventus avrebbe chiesto ad uno studio legale di studiare la clausola rescissoria dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, valida solamente per l’estero, il cui valore è fissato a 110 milioni di euro. Secondo quanto riporta il quotidiano milanese, i bianconeri sono pronti a offrire niente meno che Gonzalo Higuain al club nerazzurro, più un conguaglio di 50 milioni di euro, per assicurarsi Maurito, in cima alla lista acquisti per la prossima stagione.

Sempre secondo il Corriere l’Inter avrebbe aperto alla Vecchia Signora: “L’Inter accetta di parlarne, l’agente anche. Che poi l’affare si farà è tutt’altra storia”, si legge. Un affare che se confermato potrebbe sconvolgere il calciomercato di serie A. Il Pipita, valutato 60 milioni di euro, è anche nel mirino del Chelsea (dove potrebbe ritrovare Maurizio Sarri) e nelle scorse settimane è stato accostato al Paris Saint Germain per un possibile scambio con Edinson Cavani.

Icardi, che alla Juventus ha segnato 8 reti in 11 derby d’Italia, è attualmente in trattativa con il club nerazzurro per il rinnovo del contratto: la moglie-agente Wanda Nara chiede 8 milioni di euro a stagione, l’Inter punta a eliminare la clausola rescissoria valida per l’estero.

“Ci sono alcuni grandi club disposti a pagare la clausola rescissoria che, a dire il vero, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l’Inter e per questo ci sarà un incontro con il direttore sportivo perché la mia priorità oggi è quella di restare qui. Adesso c’è questa situazione di rinnovo o di partenza”, aveva dichiarato l’ex show-girl a Radio Metro, prima di effettuare una parziale retromarcia alcuni giorni dopo, rasserenando i tifosi su Twitter con il post “Rimane”.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 08:15