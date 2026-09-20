Dopo gli applausi a Del Piero, una larga fetta di ultras della Vecchia Signora non ha condiviso il ricordo della bandiera dell'Inter. Sconcerto sui social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Prima l’omaggio ad Alessandro Del Piero, poi i fischi a Sandro Mazzola. L’emozione e la vergogna in rapida successione allo Stadium, dove poco prima dell’inizio del match contro l’Atalanta ha fatto capolino “Pinturicchio”, accolto con un’ovazione non solo dai tifosi bianconeri, ma dagli stessi calciatori: Spalletti ha interrotto il riscaldamento della squadra per consentire a tutti di andarlo a salutare, poi l’indimenticato numero 10 bianconero è andato in tribuna ad abbracciare i dirigenti Carnevali e Massara. Dopo pochi minuti, però, è andato in scena uno spettacolo tutt’altro che edificante.

Juve-Atalanta, il minuto di silenzio per Mazzola allo Stadium

Come in ogni match della quinta giornata di Serie A, infatti, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e del calcio italiano recentemente scomparso. Le due squadre si sono sistemate al centro del campo mentre sui tabelloni dello Stadium si sono materializzate due gigantesche foto di “Sandrino”. È a questo punto che una larga fetta di ultras della Juve ha manifestato il proprio dissenso. Altro che omaggio, tanti i tifosi che si sono voltati di spalle intonando cori a sostegno della Juve. Tanti anche i fischi a indirizzo del simbolo dell’Inter appena scomparso.

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Il no alla Juventus e quelle stilettate di Mazzola ai bianconeri

Un comportamento che è stato stigmatizzato in diretta tanto su Sky quanto su DAZN e che ha fatto parecchio discutere anche sui social. Alla storica rivaltà tra Inter e Juve si aggiunge la circostanza, più volte raccontata dallo stesso Mazzola, del mancato approdo in bianconero per intervento della madre: per lui, figlio del grande Valentino, simbolo del Grande Torino, sarebbe stato un paradosso trasferirsi proprio nella squadra rivale cittadina del papà. Juve a cui Mazzola avrebbe segnato diversi gol pesanti in carriera e riservato parecchie stilettate anche una volta chiuso col calcio giocato.

Fischi a Mazzola, tanti gli juventini che si dissociano dalla curva

La comprensione delle “ragioni” dell’ostilità nei confronti di Mazzola, naturalmente, non giustifica la mancanza di educazione, rispetto e sensibilità nei suoi confronti. “Lo dico da juventino: orribile lo sfregio della curva a Mazzola“, il commento di un tifoso bianconero su X. “Mi vergogno della mia curva per l’atteggiamento avuto sul minuto di silenzio per Mazzola. Questo non è stile Juve”, aggiunge Agnellisessuale. Ma sono tanto i tifosi della Juve che hanno preso le distanze. Tanti, naturalmente, anche i commenti di biasimo dei tifosi avversari. “La curva della Juve che volta le spalle e non rispetta il minuto di silenzio per Mazzola si commenta da sola. Vergogna“. E ancora: “La FIGC intervenga”.