Juve-Atalanta, Paratici: "Grande rapporto con Dybala. Gomez non ci interessa"

Poco prima dell’inizio della partita con l’Atalanta, Fabio Paratici ha parlato delle trattative per il rinnovo di Paulo Dybala e anche dell’interessamento per il “Papu” Gomez. “Mi sembra che il presidente abbia detto chiaramente qual è la situazione attuale, con Paulo abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui comprandolo dal Palermo quando era molto giovane, abbiamo investito su di lui come numero dieci – ha detto il ds bianconero -. Nell’ultimo periodo è stato in condizioni non perfette”.

“Prossimamente sicuramente incontreremo l’agente, avremo degli incontri con lui: erano già in programma, ma per ragioni di Covid non siamo riusciti a farli di persona – ha aggiunto -. Essendo importanti ci teniamo a farli di persona. Gomez idea di mercato per la Juve? No, assolutamente. È un grande giocatore dell’Atalanta e noi siamo contenti dei nostri calciatori”, ha concluso Paratici.

OMNISPORT | 16-12-2020 18:14