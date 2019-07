“Juve attenta, caos nello spogliatoio con il prossimo acquisto”

La Juventus lavora per portare Matthijs De Ligt in bianconero e ringiovanire così una difesa che per anni è stata la migliore in Italia e tra le migliori in Europa. La trattativa con l’Ajax è aperta, quella con il giocatore – secondo le indiscrezioni di mercato – praticamente già chiusa in base ad un accordo da 12 milioni netti all’anno. Una cifra altissima, con uno stipendio del genere il 19enne olandese sarebbe il giocatore più pagato dell’organico juventino dopo CR7.

INGAGGIO DA TOP. Un fattore, questo, che può trasformarsi in un pericolo per l’unità del gruppo bianconero, almeno secondo Sandro Sabatini, che a Radio Sportiva ha spiegato che l’arrivo di De Ligt potrebbe portare qualche problema nello spogliatoio della Juventus. “Per De Ligt si parla di un ingaggio molto alto, forse troppo – ha dichiarato Sabatini in radio -. Se in uno spogliatoio come quello della Juventus entra Cristiano Ronaldo che guadagna 6 volte più di Bonucci non c’è problema, parliamo di un fuoriclasse riconosciuto da anni come tale. Ma se entra un giovane come De Ligt, che ha solo 19 anni, e va a guadagnare assai più di chi alla Juventus c’è da una vita, beh allora questo aspetto qualche problemino lo può creare”.

“VENDANO KEAN”. Sabatini ha poi parlato di un altro giovane che alla Juventus c’è già, ma che potrebbe cambiare maglia questa estate: Moise Kean. “Alla Juventus conviene inserirlo nella trattativa con l’Ajax per De Ligt. Kean è in scadenza tra un anno e non ha ancora rinnovato il contratto e non perché la Juventus non voglia o se ne sia dimenticata, ma perché il suo agente, Mino Raiola, non ritiene la proposta all’altezza. Ma la Juve ha abbondanza in attacco e Kean potrebbe anche partire”.

