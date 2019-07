Juve beffata, Pogba va da Zidane al Real Madrid

La lunga telenovela legata al futuro di Paul Pogba pare essere giunta all'ultima puntata. Secondo El Chiringuito TV, il Polpo avrebbe preso la sua decisione. Niente ritorno alla Juventus ma nuova avventura alla corte di Zinedine Zidane al Real Madrid.

Zizou, tecnico del club blanco, ha sempre indicato il centrocampista francese come l'obiettivo numero uno per rilanciare il suo Real Madrid e, alla fine, sarà accontentato. Un'operazione decisamente importante, considerato che l'acquisto di Paul Pogba costerà alla società madridista la bellezza di 170 milioni di euro.

L'idea del presidente Florentino Perez sarebbe quella di inserire nella trattativa, come contropartita tecnica, Gareth Bale. Il gallese, di fatto, è fuori dal nuovo progetto blanco e, nonostante abbia ribadito, in più occasioni, di voler restare a Madrid (ha un contratto garantito fino al giugno del 2022), la sua cessione è più che probabile. Il Real valuta l'ex stella del Tottenham circa 90 milioni di euro, ai quali aggiungerebbe altri 80 milioni per arrivare ad accontentare i Red Devils che avrebbero, tra le fila, anche un Gareth Bale voglioso di riscattarsi in Premier League dopo una stagione da film horror con la casacca dei blancos.

Un duro colpo per la Juventus che, da tempo, accarezzava l'idea di riportare Paul Pogba a Torino. A questo punto, da non escludere che la società bianconera, concentrata sull'affare Matthijs De Ligt, possa puntare sul centrocampista laziale Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è sempre stato un obiettivo del club bianconero.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 08:11