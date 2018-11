Juve, Benatia chiede più spazio

In una Juventus che continua a vincere, c'è un giocatore che non si sente a proprio agio. Si tratta di Benatia, scontento del minutaggio che gli sta concedendo Allegri: "So che con cinque centrali di grande qualità trovare spazio è difficile. A 31 anni, però, non è piacevole giocare una volta ogni tanto. Io vorrei essere in campo almeno una volta a settimana, anche perché in caso contrario non ho continuità e non riesco a dare il mio meglio. Sono a disposizione ma così non mi va".

Il centrale marocchino potrebbe guardarsi attorno a breve e prendere decisioni importanti sul proprio futuro: "A gennaio vedremo come sono stato utilizzato, se la Juventus ha ancora bisogno di me, se Allegri mi vuole". Gli estimatori non mancherebbero.

SPORTAL.IT | 05-11-2018 09:05