Juve, Benatia non dà conferme sul futuro

Il futuro di Mehdi Benatia potrebbe essere lontano da Torino.

Il difensore marocchino, intervistato da RMC Sport, si è espresso così riguardo ad un suo ipotetico trasferimento al Marsiglia: “Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto con i bianconeri. In questo momento la mia priorità è il Mondiale, dopo vedremo cosa sarà meglio per me e per la Juve”.

Il centrale ex Roma ha parlato anche dell’addio di Buffon: “Sono triste, è stata dura vedere il suo armadietto vuoto. E’ difficile immaginare una Juve senza di lui perchè era più di un semplice portiere. Le voci del PSG? Non sono sorpreso, Gigi ha ancora fame di vittorie”.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 17:05