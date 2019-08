Juve bene ma non benissimo, tifosi unanimi: almeno in 4 bocciati

La “prima” Juventus dell’era Sarri, seppur in contumacia, torna da Parma con i tre punti in tasca. Merito del gol di Chiellini e di una prestazione buona solo a metà. Al di là del gol annullato a Ronaldo, che avrebbe chiuso la partita, i bianconeri hanno balbettato un po’ nella ripresa rischiando a più riprese il pareggio dei ducali. Proprio per questo i tifosi della Vecchia Signora non sono sembrati molto soddisfatti nei primissimi commenti sui social.

LE NOTE POSITIVE – Questa Juventus dal doppio volto non convince ancora del tutto. così come alcuni suoi interpreti. Promossa la solita generosità di Higuain nel cercarsi ripetutamente con Ronaldo. Apprezzate le trame del primo tempo del nuovo gioco di Sarri anche se la sofferenza nel finale ha ricordato tanto gli ultimi minuti di tante gare con Allegri in panchina. Soliti commenti positivi per il “gorilla” Chiellini oggi nelle vesti di match winner. Mentre gli applausi per i guizzi di Douglas Costa lasciano spazio alle solite battute sulla fragilità del brasiliano uscito nel finale claudicante.

TIFOSI SPACCATI – A dividere i giudizi dei tifosi ci sono De Sciglio e Khedira. Hanno alternato cose buone ad altre meno buone, specie il terzino ex Milan: “Ottimo” per alcuni, “Pessimo” per altri che aggiungono “Mi dispiace per De Sciglio ma il suo livello è da Parma e non da Juve”. Ma anche il tedesco è andato in crisi d’ossigeno nella ripresa. “Vendete Khedira …anche per dieci euro..vendetelo….” scrive qualcuno, “Almeno 3 o 4 dei titolari di stasera centrano poco con questa Juventus…” e c’è chi tira in mezzo anche Matuidi schierato titolare a sorpresa nonostante le voci di mercato “Khedira, matuidi out grazie!”.

GIUDIZIO NEGATIVO – Negativi i commenti invece per quasi tutti i cambi scelti da Martusciello. Soprattutto Bernardeschi e Rabiot sono entrati nel mirino delle critiche. “Vendete immediatamente Bernardeschi, semplicemente scandaloso basta” è il leit motiv mentre il francese continua a non convincere facendo gli stessi errori che sono costati tanti gol in precampionato “Non mi convince – scrivono in molti – era meglio fosse rimasto in Francia”.

SPORTEVAI | 24-08-2019 20:41