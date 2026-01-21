Juve-Benfica, lo schiaffo di Spalletti a Openda: "Ti devi svegliare". E i tifosi bianconeri applaudono

Il belga in campo nella ripresa al posto di David, il tecnico lo "lancia" in campo con un buffetto diventato subito virale. Plebiscito sul web per il tecnico, cori contro Mou.

Missione compiuta per la Juventus contro il Benfica. Il 2-0 ai portoghesi vale almeno la qualificazione ai playoff di Champions e lascia aperta pure una porticina per i primi otto posti. Successo griffato dalle reti di Thuram e McKennie nella ripresa e che sarà ricordato a lungo anche per l’incredibile errore di Pavlidis dal dischetto nel finale: un penalty calciato goffamente e finito ampiamente a lato della porta difesa da Di Gregorio. Tra i tanti sorrisi per i tifosi bianconeri, anche una scena surreale: Spalletti che prende a schiaffi un suo attaccante. Anche questo è accaduto nel secondo tempo.

Spalletti, ceffone e rimbrotto a Openda

È stato Openda a ricevere il buffetto (si fa per dire: si è trattato di un vero e proprio ceffone) dal tecnico, che lo ha lanciato in campo al 25′ della ripresa al posto di David. Come si evince dal filmato, Spalletti per caricare il belga gli ha dato uno schiaffo anche abbastanza vigoroso e ha accompagnato il tutto con un labiale eloquente: “Ti devi svegliare”. Openda ha sorriso, non ha abbozzato la minima reazione al gesto sicuramente sopra le righe del suo allenatore. Hanno reagito eccome, invece, i sostenitori bianconeri sui social. E il 99% si è schierato incondizionatamente con l’allenatore toscano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, tifosi col tecnico: “Rinnovo subito”

“Spalletti uno di noi”, uno dei tanti commenti all’accaduto. “Spalletti menerebbe mezza Juve”, la considerazione di un’altra tifosa. “Bravo mister, menali tutti”, l’invito grottesco di un altro fan. Poche le voci fuori dal coro. “Ma gliel’ha dato bello pesante”. Oppure: “Forse ha esagerato”. Ma a prevalere sono ironie e condivisioni: “Date una carezza, anzi una manata, ai vostri figli e dite loro ‘Questa ve la manda Lucio Gobbo'”. O anche: “Spalletti si è subito calato nella mentalità Juve”. E c’è chi invita a prolungare immediatamente il contratto all’ex Ct: “Rinnovategli subito il contratto solo per questo gesto magnifico”.

I cori contro Mourinho: la vendetta sullo Special One

Dalle ovazioni per Spalletti ai cori e agli insulti all’altro tecnico, José Mourinho. Tante le vecchie ruggini con lo Special One, risalenti ai tempi in cui era allenatore dell’Inter e proseguite, più di recente, quando Mou si lasciò andare a un gesto irridente dopo una vittoria in Champions col Manchester United. Oltre ai classici cori di scherno, dagli spalti dello Stadium a fine gara è stato intonato un motivetto canzonatorio: “Salta con noi José Mourinho”. Altre offese di diversa natura sui social. Un amore che probabilmente non sboccerà mai tra gli juventini e Mourinho, nonostante le parole concilianti dell’allenatore prima del match.