Juve: Bentancur, l'ultima scommessa di Allegri

Forgiare campioncini è la sua specialità, inventare nuovi ruoli e spalancare orizzonti sconosciuti il suo hobby preferito. Ora è il turno di Bentancur, che è solo l’ultimo di una lunga lista. Da quando è arrivato alla Juventus Max Allegri si è trasformato in Demiurgo, mixando, shakerando e trasformando la sua creatura dai mille volti ma dal risultato sempre vincente. Ha inventato Mandzukic tornante, Sturaro terzino, Douglas Costa esterno basso e Pjanic regista davanti alla difesa, ha sperimentato e modellato la sua rosa, cambiandola a seconda di ruoli e circostanze, e ora vuol vincere l’ultima scommessa con Bentancur. L’uruguaiano ha segnato a Udine il suo primo, attesissimo, gol in bianconero e si sta ritagliando finalmente un ruolo da protagonista importante. Era stato preso per diventare il vice-Pjanic ma dopo averlo studiato e provato, ecco la pazza idea: Rodrigo come il nuovo Pogba, mezzala con licenza di inserirsi, tirare, segnare. All’occorrenza anche play, perchè no, ma è nella posizione che occupava il francese del Manchester United che potrebbe crescere ancora e trovare spazi ulteriori.

LE CARATTERISTICHE – Non ha i piedi di Pjanic ma sta imparando a verticalizzare, sa scegliere i tempi d’inserimento, sta imparando le lezioni che ogni giorno gli riserva Allegri. La Juve crede moltissimo in lui: in estate ha rifiutato 30 milioni dall’Atletico Madrid e sta trattando con la sua ex squadra, il Boca Juniors, che detiene una percentuale sulla vendita eventuale futura del giocatore. Perchè sa che la quotazione del centrocampista è destinata a crescere ancora e di parecchio. Anche con la nazionale uruguayana sta diventando grande: è pedina inamovibile nello scacchiere di Tabarez ma è alla Juve che vuol fare il grande salto. Solo tre gol in carriera per il 21enne che sogna di scalare il cielo, ma con la cura-Allegri c’è da scommettere che diventeranno presto molti di più. Una storia speciale quella di questo ragazzo che a soli 4 anni ha perso la madre Mary, che lui ricorda con un tatuaggio sul bracco nelle vesti di angelo e nel numero di maglia, il 30 che è la data di nascita della donna. Bentancur ha imparato da subito ad essere adulto, dovendo badare al fratello più piccolo Damiàn, ma anche ad amare il calcio tanto che le sue torte di compleanno erano un pallone.

CR7 E LA SORPRESA – Umile, al punto che ai Mondiali in Russia rimase stupito dopo Uruguay-Portogallo rivelando la sua meraviglia nell’essere stato riconosciuto da Cristiano Ronaldo, che ancora non era suo compagno in bianconero: “Mi ha chiamato per nome e non so come facesse a saperlo. Abbiamo parlato e mi è sembrata davvero una gran persona”. Allegri lo protegge, lo sprona e gli dà i suggerimenti giusti: “Deve fare qualche gol, qualche assist… Questo può farlo soltanto se riesce a sbloccarsi e giocare più liberamente”. Il gol è arrivato, la scommessa continua e Rodrigo sogna. Riprendere Pogba? E perchè se c’è già Bentancur?

