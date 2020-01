Juve brutto ko, tifosi infuriati trovano il responsabile

Poteva essere l’allungo decisivo dopo il pari dell’Inter e della Lazio ed invece la Juventus si ritrova a fare i conti con una sconfitta pesante al San Paolo contro un Napoli rinato e finalmente in sintonia con la grinta del suo allenatore Gattuso.

Flop Juve

In casa bianconera tante insufficienze mentre troppa è stata la sufficienza con cui la squadra è scesa in campo caduta sotto i colpi di Zielinski e Insigne nel secondo tempo. A nulla è valso il solito oramai gol di Ronaldo nel finale. La brutta Juventus vista al San Paolo è stata sottolineata a gran voce dai tifosi sui social. Immancabile, ogni volta che la Juve stecca, il ritornello su Sarri e il ritorno delle cosiddette “vedove” di Allegri. Ed è lì che i social si sono scatenati.

Sarri sì – Sarri no

“Partita dopo partita diminuiscono gli adepti del Sarriball” è la provocazione che impera sui social. C’è chi va oltre Sarri e pensa alle sue scelte: “Tu fai un’analisi generale. Io ti dico, Sarri “ormai” c’è… Le partite sono così, non c’è grande differenza da Allegri, l’ho scritto diverse volte. Detto ciò, non ti puoi permettere un giocatore come #Matuidi: ti sballa ancor di più ciò che ancora stenta a esserci”. Mentre non hanno convinto i suoi cambi: “ma Bernardeschi che entra al posto di Dybala? mi stai prendendo per il c..o?”. E il sarcasmo regna sovrano: “Ma Sarri ha capito che non è più l’allenatore del Napoli? Questa ce la sta facendo perdere lui e mi stanno girando abbastanza le balle”.

“Il sarrismo battuto dal gattusiano” è la provocazione. Qualcuno l’aveva detto: “Sempre tutti convinti che Cruciani abbia torto quando dice che questa è la peggior #Juve degli ultimi 7 anni?”; “La Juve non ha gioco. Spesso le partite sono state risolte da giocate individuali”; “Vergogna sarri….. perché non smetti subito invece di aspettare di rovinare la Juve?. … non pervenuti e contro un Napoli veramente ridicolo”.

SPORTEVAI | 26-01-2020 22:57