Juve brutto ko, tifosi scatenati nel trovare i colpevoli

Ci vorrà l’ennesima rimonta. Una brutta Juventus esce sconfitta 1-0 dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione. Solo nell’ultimo quarto d’ora la squadra di Sarri è riuscita a trovare un minimo di gioco offensivo pur senza creare grosse occasioni e nessun tiro in porta. Bufera social tra i tifosi bianconeri che non hanno mandato giù l’atteggiamento di bianconeri. Ed è difficile trovare il peggiore in campo.

Juve spenta

La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio contro il Lione: in Champions League, dal 2004/05, è solo la terza volta in cui i bianconeri non riescono a centrare la porta (vs Atletico nel 2014 e vs Arsenal nel 2006). Il dato incontrovertibile non dice nemmeno tutto sulla serata no della Juve in grande difficoltà soprattutto nel primo tempo, incapace di fare gioco.

Commenti social indiavolati

Non sanno con chi prendersela i tifosi della Vecchia Signora. “Questa sconfitta contro il Lione è davvero inaccettabile. Una Juventus orribile, come sempre. Qualcuno si prenda le responsabilità” scrive infuriato un tifosi; “Qualcuno mi dica che nel secondo tempo entrano Pirlo, Marchisio e Pogba!” sogna qualcun’altro guardando al passato e un altro gli fa eco: “Bei tempi quando la Juve aveva un centrocampo…”

Il rimpianto

“Abbiamo un Cristiano Ronaldo in una forma del genere e lo stiamo sprecando dietro al nulla quanto cazzo li sto odiando in questo momento”; “Primo tempo indegno, presi a pallate dalla settima squadra del campionato francese”. “Juve indecente. Arbitro scandaloso. Francesi pezzi di merda. Nauseata” scrive sconsolata una tifosa”.

Tutti colpevoli

Ad eccezione di Cristiano Ronaldo, per gli altri è solo una condanna. Ancora una volta la Juve si è dimostrata senza attributi in Champions. “Rescissione immediata del contratto di Rabiot” il francese è additato da molti come inutile, fantasma di se stesso, oggetto misterioso.

#Sarriout

E non potevano mancare le invettive contro l’allenatore: “Il bel gioco di Sarri ci farà uscire agli ottavi dalla Champions”; “Una squadra che è proprio lo specchio del suo allenatore e finisce qui il mio parlare e inizia qui il mio zittire”; “Voglio solo dire una cosa, in modo riflessivo: buttate fuori Sarri, vi prego”.

Ironia e speranza

“La Juventus sembra affetta da coronavirus” è la frase che qualcuno butta lì per sdrammatizzare; “Messi sotto dalla settima in classifica del campionato francese. Un po’ come se subissimo per 90 minuti in casa del Verona. Impossibile. Aspetta però…; “Innegabile che con Ramsey e Higuain sia cambiata completamente l’inerzia della partita” sperando che al ritorno cambi qualcosa perchè qualcuno ancora ci crede: “A Torino li rivoltiamo questi francesi”. Sarà così?

